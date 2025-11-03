Интернет и СМИ
04:13, 3 ноября 2025

Политолог рассказал об осознании Запада своего бессилия перед Россией и Китаем

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens BÃ�ttner / dpa / Global Look Press

Запад уже потерпел поражение в геополитической конфронтации с Россией. Об этом заявил бразильский политолог Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, на Западе уже у всех мыслящих людей сложилось понимание, что Россию абсолютно невозможно выиграть на полях боев на Украине.

Кроме того, Эскобар отметил, что западные державы однозначно не способны справится напрямую с РФ и Китаем, «двумя большими братьями». В этих условиях, по мнению политолога, они пытаются сломать объединение БРИКС изнутри.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, Россия не получила ни от одного государства-участника БРИКС информацию о намерении выхода из объединения.

