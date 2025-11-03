Россия
Попытку ВСУ атаковать Саратовский НПЗ сняли на видео

«Белорусский силовик» / Telegram

В ночь на 3 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саратове при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Происшествие засняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале «Белорусский силовик».

Уточняется, что украинские дроны не смогли нанести существенного ущерба заводским объектам, поскольку они были защищены антидроновой сетью.

Ранее появились кадры масштабного пожара на промышленном предприятии в украинском Павлограде Днепропетровской области. Он начался после удара ВС России.

