Попытку ВСУ атаковать Саратовский НПЗ сняли на видео

Появилось видео ночной атаки беспилотников ВСУ на Саратовский НПЗ

«Белорусский силовик» / Telegram

В ночь на 3 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саратове при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Происшествие засняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале «Белорусский силовик».

Уточняется, что украинские дроны не смогли нанести существенного ущерба заводским объектам, поскольку они были защищены антидроновой сетью.

Ранее появились кадры масштабного пожара на промышленном предприятии в украинском Павлограде Днепропетровской области. Он начался после удара ВС России.