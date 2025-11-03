Спорт
Пьяного талисмана клуба выгнали со стадиона во время матча

Пьяного талисмана клуба «Сент‑Олбанс Сити» вывели со стадиона во время матча
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Daily Mail

Пьяного талисмана английского футбольного клуба «Сент‑Олбанс Сити» выгнали со стадиона после того, как он вышел на поле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Daily Mail.

В матче, в котором клуб, играющий в седьмом дивизионе, уступил 0:6 команде из третьего дивизиона, талисман несколько раз терял равновесие и спотыкался о рекламные щиты. В какой-то момент он показал непристойный жест в сторону зрителей, после чего был удален со стадиона.

В сети распространилось видео, на котором талисман спотыкался у линии поля. Под крики фанатов он пытался самостоятельно с трудом покинуть футбольное поле.

На другом ролике было показано, как маскот был удален с поля стюардами. В то же время он продолжал махать руками в попытке поддержать фанатов.

Ранее сообщалось, что стюарды парижского стадиона «Парк де Пренс» выгнали болельщика с украинским флагом, который пришел на матч второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал «Анже». Мужчину сначала попросили убрать флаг, однако он оказался это делать, после чего его вывели со стадиона.

