Пьяного талисмана клуба выгнали со стадиона во время матча

Пьяного талисмана клуба «Сент‑Олбанс Сити» вывели со стадиона во время матча

Пьяного талисмана английского футбольного клуба «Сент‑Олбанс Сити» выгнали со стадиона после того, как он вышел на поле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Daily Mail.

В матче, в котором клуб, играющий в седьмом дивизионе, уступил 0:6 команде из третьего дивизиона, талисман несколько раз терял равновесие и спотыкался о рекламные щиты. В какой-то момент он показал непристойный жест в сторону зрителей, после чего был удален со стадиона.

В сети распространилось видео, на котором талисман спотыкался у линии поля. Под крики фанатов он пытался самостоятельно с трудом покинуть футбольное поле.

На другом ролике было показано, как маскот был удален с поля стюардами. В то же время он продолжал махать руками в попытке поддержать фанатов.

Ранее сообщалось, что стюарды парижского стадиона «Парк де Пренс» выгнали болельщика с украинским флагом, который пришел на матч второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал «Анже». Мужчину сначала попросили убрать флаг, однако он оказался это делать, после чего его вывели со стадиона.