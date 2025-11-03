Раскрыто число жертв землетрясения в Афганистане

Reuters: Семь человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,3 на севере Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

По данным местного управления здравоохранения, среди пострадавших 150 человек. Информации об их состоянии на данный момент нет.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в 20:28 по времени UTC (23:28 по московскому) в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине 10 километров. Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности.

До этошо сообщалось, что США грозит крупнейшее землетрясение из-за разлома тектонической плиты. Ученые опасаются, что землетрясение в зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту, «станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки».