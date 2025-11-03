«Рискуют спровоцировать третью мировую войну». В США заявили об опасных планах НАТО по конфликту на Украине

AC: В НАТО обсуждают безрассудные предложения о бесполетной зоне над Украиной

Вера в «неизбежную победу» Украины в конфликте с Россией является примером «магического мышления», которому подвержены американские чиновники, преследующие оторванные от реальности внешнеполитические цели. Об этом говорится в материале издания The American Conservative (AC).

Результатом иллюзорных представлений о происходящем становятся опасные предложения по конфликту, которые циркулируют в НАТО. Автор материала Тед Гален Карпентер предупредил, что это может обернуться глобальным конфликтом.

Миф о возможности победы Украины объяснили

Ошибочные представления о том, что Киев может победить в противостоянии с Москвой, возникли на самых ранних этапах политики администрации бывшего президента США Джо Байдена по предоставлению Киеву финансовой помощи и оружия после начала специальной военной операции в феврале 2022 года, пишет AC.

Джо Байден Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Причиной этого стал тот факт, что Вооруженные силы России не стали брать Киев, считают авторы материала. Тогда среди правящих элит США и Европы воцарился оптимизм по поводу перспектив Украины, а «госсекретарь Энтони Блинкен и другие официальные лица высоко оценили "необычайную стойкость" украинского народа и выразили уверенность в том, что Украина в конечном счете одержит победу».

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно сообщал, что Москва отвела войска от Киева в 2022 году по просьбе европейских лидеров, рассчитывая на мирное урегулирование. Однако последующие договоренности между российской и украинской сторонами были сорваны.

Несмотря на это, западные чиновники и политические аналитики продолжают предсказывать возможную победу Украины, отмечает The American Conservative. Издание считает эти мнения необоснованными, так как РФ не допустит вступления Украины в НАТО, понимая, что это приведет к размещению крупных военных сил НАТО у ее границ.

Такая уверенность в военных перспективах Украины оказалась чрезмерной, но разрыв между мифом и реальностью сохраняется и даже увеличивается с течением времени The American Conservative

Киев продолжает сражаться только благодаря внешней поддержке

Автор материала отметил, что российские войска продолжают наносить удары по целям на Украине с воздуха и наступать на земле, и призвал не удивляться этому. «Население России намного больше, чем население Украины, а ее вооруженные силы крупнее и мощнее», — говорится в тексте.

Боевая работа РСЗО «Град» группировки войск «Центр» на красноармейском направлении СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина же, как пишет Карпентер, смогла продолжить противостояние «только благодаря масштабной финансовой и военной помощи со стороны своих спонсоров из НАТО». При этом помощь стран Североатлантического альянса включает в себя предоставление критически важной разведывательной информации Киеву, а не только деньги и оружие, уточняет автор.

В целом Москва выигрывает эту войну, хотя и дорогой ценой The American Conservative

Чиновников НАТО и США предупредили о риске глобального конфликта

Из-за отсутствия шансов на победу Украины некоторые чиновники НАТО все чаще призывают значительно увеличить участие альянса в конфликте. Это может обернуться третьей мировой войной, предупреждает издание.

Они рискуют спровоцировать третью мировую войну, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой полномасштабный конфликт с Россией The American Conservative

В частности, автор материала назвал безрассудными предложения о бесполетной зоне над Украиной, в рамках которого предлагается сбивать даже пилотируемые российские самолеты, а также об отправке на Украину «миротворческих» войск НАТО. По его мнению, чиновникам Соединенных Штатов и Североатлантического альянса следует «отказаться от своих иллюзий по поводу победы Украины над Россией» и признать что, если конфликт продолжится, Москва в конечном счете одержит победу.