Мединский: документ по переговорам РФ и Украины в 2022 году передали лидерам

Помощник президента России Владимир Мединский поделился новыми подробностями о прерванных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году. По его словам, сторонам удалось выработать договор на 20 страницах с приложениями. Его распечатали и передали главам обеих стран.

«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — раскрыл подробности Мединский.

Дипломат добавил, что из-за отказа украинской стороны работа всей переговорной группы пошла насмарку.

Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Москва считала приемлемым проект стамбульского соглашения

Последние очные переговоры Москвы и Киева прошли 29 марта 2022 года в Стамбуле во дворце Долмабахче. По их итогам, как сообщил Мединский, Украина отказалась от намерений вступить в НАТО и согласилась на нейтральный статус. Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились.

Президент России Владимир Путин, комментируя проект стамбульских соглашений летом 2023 года, заявил, что Москва считала его «в целом приемлемым». «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», — указал российский лидер, добавив, что Украина выбросила «в мусорное ведро» этот проект.

Летом 2024 года Путин сообщил, что Украина была готова принять условия Москвы о денацификации страны, так как руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись под выдержкой из этого соглашения, тем самым парафировав документ.

Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Дмитрий Кулеба, занимавший на тот момент пост главы МИД Украины, в свою очередь, заявил, что Киев и Москва не были близки к реальному решению конфликта на переговорах весной 2022 года, так как позиции стран были слишком далеки. «Перспектива реального решения не просматривалась даже отдаленно», — заявил дипломат.

Британию обвинили в срыве российско-украинских переговоров

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что в срыве российско-украинских договоренностей виноват бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Арахамией, был выброшен в мусор, и Украина начала сражаться Андрей Келин посол России в Лондоне

Келин добавил, что Джонсон сорвал мирные переговоры «по благословению из Вашингтона, потому что он не может этого сделать самостоятельно».

Об этом заявил и глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия. По его словам, военные действия на Украине вполне могли завершиться весной 2022 года. Однако прибывший в Киев Джонсон посоветовал не подписывать мирное соглашение с Россией.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также отметил, что именно Британия играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине.

Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия на Украине Дмитрий Полянский первый зампостпреда РФ при ООН

Впрочем, Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в своих недавно изданных мемуарах.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер, [Владимир] Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — написал британский политик.

В России дали прогноз по следующим возможным переговорам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в 2025 году будет предпринята новая попытка начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», — заявила политик, подчеркнув, что это лишь ее мнение.

Вместе с тем она заверила, что есть ряд условий, при которых Москва не станет договариваться с Киевом. В частности, итогом переговоров не могут стать соглашения «непонятного статуса» и заморозка конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя вероятность переговоров в 2025 году, заявил, что «все будет зависеть от того, как будут развиваться события».