Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:04, 3 ноября 2025Наука и техника

Россиян предупредили о смертельно опасном вирусе

Педиатр Башкина: Вирус папилломы почти единственная причина рака шейки матки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

По словам педиатра-волонтера организации «Коллективный иммунитет» Дарьи Башкиной, вирус папилломы человека (ВПЧ) — это одна и почти единственная причина рака шейки матки и она составляет до 10% от всей смертности от онкологических заболеваний у женщин, пишет «Радио-1».

Однако в России этой болезни уделяется недостаточно внимания, а это серьезная угроза здоровью. ВПЧ вызывает онкологические заболевания также и других органов: влагалища, вульвы, ануса, полового члена, а также рта и шеи, гортани.

Эксперт отметила, что подхватить опасный вирус можно не только половым путем, но и контактно-бытовым, например, через общие полотенца или поверхности в бассейнах и банях. ВПЧ проникает в клетки человека и заставляет их производить белок, который провоцирует злокачественные перерождения.

Российские ученые смогли разработать собственную вакцину, а ее производство полного цикла уже запустили в Кировской области. Первые партии должны поступить в оборот уже в 2025 году, к 2027 году производитель планирует полностью закрыть потребности российского здравоохранения в этом препарате.

Российская вакцина — долгожданная альтернатива дорогостоящим импортным аналогам, которые почти недоступны по ОМС для взрослых. Она защищает от четырех самых агрессивных, самых онкогенных штаммов вируса папилломы человека: 6, 11, 16 и 18

Дарья БашкинаПедиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет»

Ранее врач-отоларинголог назвала причину изменения цвета слизи при насморке. Специалист также пояснила, что прозрачная слизь является вариантом нормы, но если ее слишком много, то это чаще всего указывает на аллергическую реакцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по Украине ракетами «Кинжал»

    Опубликовано видео последствий землетрясения в Афганистане

    Открытие мемориала Герою России Владимиру Жоге сняли на видео

    В Сербии назвали «подлостью» введение санкций против России

    Названы новые способы обмана россиян

    В российском городе нашли обнаженное тело женщины

    В Сербии задержали раздевшегося на протесте митингующего

    Россиян предупредили о смертельно опасном вирусе

    Трамп заявил об огромном терпении в вопросе Украины

    На Украине уничтожена одна из крупнейших ТЭС в республике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости