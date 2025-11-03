Россиян предупредили о смертельно опасном вирусе

Педиатр Башкина: Вирус папилломы почти единственная причина рака шейки матки

По словам педиатра-волонтера организации «Коллективный иммунитет» Дарьи Башкиной, вирус папилломы человека (ВПЧ) — это одна и почти единственная причина рака шейки матки и она составляет до 10% от всей смертности от онкологических заболеваний у женщин, пишет «Радио-1».

Однако в России этой болезни уделяется недостаточно внимания, а это серьезная угроза здоровью. ВПЧ вызывает онкологические заболевания также и других органов: влагалища, вульвы, ануса, полового члена, а также рта и шеи, гортани.

Эксперт отметила, что подхватить опасный вирус можно не только половым путем, но и контактно-бытовым, например, через общие полотенца или поверхности в бассейнах и банях. ВПЧ проникает в клетки человека и заставляет их производить белок, который провоцирует злокачественные перерождения.

Российские ученые смогли разработать собственную вакцину, а ее производство полного цикла уже запустили в Кировской области. Первые партии должны поступить в оборот уже в 2025 году, к 2027 году производитель планирует полностью закрыть потребности российского здравоохранения в этом препарате.

Российская вакцина — долгожданная альтернатива дорогостоящим импортным аналогам, которые почти недоступны по ОМС для взрослых. Она защищает от четырех самых агрессивных, самых онкогенных штаммов вируса папилломы человека: 6, 11, 16 и 18 Дарья Башкина Педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет»

