08:47, 3 ноября 2025Россия

Российские операторы БПЛА устроили баталии с дронами ВСУ

Операторы БПЛА группировки «Юг» устроили баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов бригады Север-V, действующей в составе группировки войск «Юг», устроили баталии с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группировки войск.

«Противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады "Север-V" устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации начали проводить полномасштабные операции по дезорганизации тыловой логистики украинских войск на славянском направлении. Указывалось, что подобные удары наносились также в Бахмуте, Авдеевке и в боях за Часов Яр, а применяются для ударов как «Ланцеты», так и FPV-дроны.

