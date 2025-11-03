Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:07, 3 ноября 2025Спорт

Российский парапланерист погиб в Турции

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб на юго-западе Турции
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @gribanoffff

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб в результате несчастного случая в районе города Фетхие на юго-западе Турции. Об этом сообщает издание Star.

Инцидент произошел 3 ноября 2025 года, когда Грибанов совершил одиночный полет с высоты 1700 метров горы Бабадаг в районе Олюдениз. Вскоре после взлета мужчина потерял управление и упал на скалы в лесистой зоне. Сигнал о происшествии был передан властям другими пилотами, находившимися поблизости.

Спасательные службы и медики прибыли на место происшествия и констатировали гибель Грибанова. Тело мужчины было доставлено в морг государственной больницы Фетхие.

Причины трагедии на данный момент устанавливаются. Грибанову было 37 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы

    В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа после предложения Стубба

    Хинштейн отреагировал на концерт исписавшего Суджу матерными надписями рэпера в Курске

    Сына Плющенко увезли на скорой после выступления на дне рождения отца

    Российский парапланерист погиб в Турции

    Украинцев обвинили в желании стать хозяевами Польши

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

    Белоруссия решила вернуть посольство в одну европейскую страну

    На Западе оценили возможности России первой в мире наносить ядерные удары с моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости