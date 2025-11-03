Российский парапланерист погиб в Турции

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб на юго-западе Турции

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб в результате несчастного случая в районе города Фетхие на юго-западе Турции. Об этом сообщает издание Star.

Инцидент произошел 3 ноября 2025 года, когда Грибанов совершил одиночный полет с высоты 1700 метров горы Бабадаг в районе Олюдениз. Вскоре после взлета мужчина потерял управление и упал на скалы в лесистой зоне. Сигнал о происшествии был передан властям другими пилотами, находившимися поблизости.

Спасательные службы и медики прибыли на место происшествия и констатировали гибель Грибанова. Тело мужчины было доставлено в морг государственной больницы Фетхие.

Причины трагедии на данный момент устанавливаются. Грибанову было 37 лет.