Россия
07:00, 3 ноября 2025

Средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА в российском регионе

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в 5 районах Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пяти районах Ростовской области. Об отражении массированной атаки сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА пытаются атаковать Саратовскую область. По словам очевидцев, в Саратове и Энгельсе слышны сирены тревоги, взрывы и звуки пролетов дронов.

