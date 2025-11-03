Бывший СССР
Стало известно о росте числа захоронений неопознанных украинских солдат

РИА Новости: Десятки неопознанных украинских солдат хоронят каждый день
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Десятки неопознанных украинских солдат хоронят каждый день. О росте числа случаев, когда личность погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось установить, стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По данным агентства, в апреле 2025 года под Днепропетровском образовалось кладбище, где похоронены бойцы ВСУ, чью личность не удалось установить.

«Его появление совпало с завершением "курской авантюры" Зеленского и единовременной передачей Киеву 6 тысяч тел украинских военных, ликвидированных в Курской области», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что за несколько месяцев число могил на этом кладбище выросло в несколько раз, и его расширение продолжается — в один из дней октября там было одновременно захоронено 19 человек.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков выделил три стадии ухудшения ситуации для украинских военных. На первой стадии, по его словам, потери ВСУ настолько велики, что они начинают в ответ наносить удары по гражданским. На второй — «просят о перемирии и пытаются затянуть нас на переговоры», на третьей — «теряют дух и сдаются в плен пачками», при этом украинские генералы впадают в ступор.

