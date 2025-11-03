Мир
04:55, 3 ноября 2025Мир

Трамп предрек одному союзнику России уход с президентского поста

Трамп заявил, что дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что дни Николаса Мадуро как президента Венесуэлы сочтены.

«Я бы сказал, да. Думаю, да», — предрек Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное применение силы Вашингтоном в Карибском бассейне, отметив, что такая развязка событий противоречит Конституции США, Уставу ООН и Конвенции ООН по международному праву.

До этого Захарова заявила, что корень всех связанных с наркотиками в США проблем находится в Вашингтоне, а не в Каракасе. «Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли», — отметила она.

