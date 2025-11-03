Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

Тренер сербского футбольного клуба «Раднички» Жижович умер во время матча

Тренер футбольного клуба «Раднички» Младен Жижович скончался во время матча 14-го тура чемпионата Сербии. Об этом сообщает издание Telegraf.

Трагедия произошла во время игры между командами «Младост» и «Раднички», которая состоялась 2 ноября в городе Лучани. Жижовичу внезапно стало плохо на 22-й минуте матча, и он упал рядом с тренерской скамейкой.

После оказания первой помощи медики транспортировали 44-летнего тренера в больницу. Однако спасти специалиста не удалось — Жижович скончался. После этого матч был прерван.

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования близким Жижовича. В организации отметили, что его утрата стала потерей для всего спортивного сообщества.

Младен Жижович родился 27 декабря 1980 года в Рогатице (бывшая Югославия). Он выступал за боснийские футбольные клубы «Раднике», «Зриньски», «Слободу» и другие. Он также становился чемпионом Боснии и Герцеговины в качестве игрока.