Тысячи автомобилей столкнулись с пробкой на границе Белоруссии и Польши

На границе Польши и Белоруссии скопилась очередь из 2500 машин

Очередь из тысяч автомобилей скопилась на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

На данный момент с пробкой на выезде в Польшу через «Брест» столкнулись 2500 машин. Причиной затора стало переориентирование грузовых транспортных средств, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовские пункты, на польское и латвийское направления.

Ранее власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением данного срока. В МИД Белоруссии отреагировали на угрозу.