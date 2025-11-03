Ученые решили отыскать гробницу египетского фараона с помощью новых технологий

Новые технологии помогут установить местоположение гробницы Хеопса в Египте

Отыскать гробницу древнего фараона Египта ученые решили с помощью новейшего снаряжения. Об этом стало известно РИА Новости.

По сообщению генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, археолога Мухаммеда Исмаила Халеда, на данный момент установить точное местоположение захоронения с останками Хеопса в одноименной пирамиде Гизы невозможно. «Новые технологии помогут выяснить, находится там гробница или нет», — отметил Халед.

Уточняется, что пирамида жившего в 2579-2556 годах до нашей эры правителя является самой большой в комплексе. Ее изначальная высота составляла 147 метров. А мумия самого Хеопса до сих пор не найдена.

