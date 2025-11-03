Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:45, 3 ноября 2025Наука и техника

Ученые установили новый вид гигантского медведя

Ученые установили новый вид обитавшего на территории России гигантского медведя
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя уракан Борисяка, который обитал на территории России около пять-шесть миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин уточнил, что этот вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 килограммов.

Отмечается, что, как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу. Исследование проводилось на останках, которые были найдены на территории Ставропольского края.

Ранее специалисты Волгоградского регионального ботанического сада подвели итоги полевого сезона 2025 года. За несколько месяцев они провели четыре экспедиции и сделали ряд интересных открытий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

    Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

    В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

    На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

    В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

    Умерла журналист Мария Фролова

    На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости