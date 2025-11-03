Украинскую границу с европейскими странами укрепят бетоном из-за попыток прорыва

На границе Украины с Европой поставят блоки из-за попыток прорыва

Границу в Закарпатской области возле пунктов пропуска с Европейскими странами намерены укрепить бетонными блоками. Об этом со ссылкой на представителя Госпогранслужбы страны Андрея Демченко в своем Telegram-канале сообщает ТСН.

По словам Демченко, на такой шаг решено пойти из-за многочисленных попыток прорыва желающих уехать из страны граждан на автомобилях. Новые конструкции вынудят водителей снижать скорость и, как надеются пограничники, позволят защитить приграничную инфраструктуру.

Закарпатская область граничит с четырьмя странами: Польшей (на севере), Словакией (на западе), Венгрией (на юго-западе) и Румынией (на юге). Это единственная область Украины, которая имеет границу с четырьмя государствами.

Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу.