В НАТО назвали ситуацию на Украине тупиковой и призвали к переговорам

Драгоне заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и призвал к переговорам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик», и призвал к мирным переговорам по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней», — добавил военный.

В то же время он отметил, что альянс намерен и далее оказывать поддержку Киеву. «Мы будем с Украиной до тех пор, пока не наступит мир», — добавил Драгоне.

Ранее The American Conservative сообщил, что в НАТО циркулируют опасные предложения по конфликту на Украине. По данным журнала, в альянсе обсуждают планы установить над Украиной бесполетную зону и сбивать российские самолеты.

