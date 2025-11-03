В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

Марочко: Запад находится в панике после испытаний «Буревестника» и «Посейдона»

Страны Запада находятся в панике после проведенных Россией испытаний новейших систем «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, Запад понимает, что отстал на десятилетия в разработке вооружений. «Сейчас даже без ядерной составляющей — это очень грозное оружие, поскольку даже кинетический удар от их боеприпасов приводит к очень серьезным последствиям. А если еще и учесть какие-то заряды, в том числе и ядерные, то это вообще очень и очень смертоносное оружие», — сказал он.

Ранее американская газета The Washington Post назвала новинки российского вооружения «супероружием». По мнению экспертов, комплекс, состоящий из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», способен «изменить правила игры».

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США сейчас не способны ответить на новую российскую крылатую ракету «Буревестник». По его словам, за последние годы положение дел в американской оборонной промышленности серьезно ухудшилось.