Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 3 ноября 2025Мир

В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

NBC: Администрация Трампа планирует новую миссию в Мексике против наркокартелей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Администрация Трампа планирует новую миссию для борьбы с наркокартелями в еще одной стране Латинской Америки. Об этом сообщило издание NBC News.

По сообщению двух американских чиновников, в США начали планировать отправку войск и сотрудников разведки в Мексику. Военная миссия будет включать наземные операции против наркобаронов и их боевиков. В рамках данной миссии в основном будут задействованы беспилотники.

Материалы по теме:
«Мы очарованы нашей мощью» Как тайные операции ЦРУ привели к военному вторжению США в Панаму и гибели сотен людей
«Мы очарованы нашей мощью»Как тайные операции ЦРУ привели к военному вторжению США в Панаму и гибели сотен людей
19 февраля 2024
«В темном подвале ты согласен на все» История члена мексиканского наркокартеля, попавшего в российскую тюрьму
«В темном подвале ты согласен на все»История члена мексиканского наркокартеля, попавшего в российскую тюрьму
6 июня 2024

В случае одобрения плана, Соединенные Штаты намерены держать ход боевых действий в секрете и не привлекать к операции внимание, как это было с Венесуэлой.

Ранее стало известно, что США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Американские военные начали модернизировать заброшенную базу в Пуэрто-Рико.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Нарколог раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

    Раскрыты итоги встречи глав правительств России и Китая

    Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

    Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

    Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Критиковавший офис Зеленского украинский нардеп пойдет под суд за госизмену

    В возможности Украины наладить производство новых ракет усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости