В Кремле высказались о конфликте между США и Венесуэлой

Песков: Кремль заинтересован в мирном разрешении ситуации между США и Венесуэлой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Кремле заинтересованы в том, чтобы обстановка между Венесуэлой и США шла в мирном русле. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, у России в этом плане есть различные договорные обязательства, поэтому Москва внимательно следит за тем, что сейчас происходит.

«Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, чтобы в регионе не возникало новых конфликтных ситуаций. Мир итак полон конфликтных ситуаций, новых не нужно», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное применение силы Вашингтоном в Карибском бассейне, отметив, что такая развязка событий противоречит Конституции США, Уставу ООН и Конвенции ООН по международному праву.

Незадолго до этого Захарова напомнила, что корень всех связанных с наркотиками в США проблем находится в Вашингтоне, а не в Каракасе. «Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли», — добавила она.

