Ищенко: Украина не способна наладить производство ракет «Фламинго»

Украина не способна наладить производство ракет дальнего действия «Фламинго», которые киевский режим активно пиарил в последнее время. В возможности организовать производство боеприпасов компании Fire Point усомнился политолог Ростислав Ищенко, его слова приводитРИА Новости.

Президент страны Владимир Зеленский оправдывает задержку запуска производства новых ракет технологическими проблемами и задержкой финансирования со стороны западных партнеров. По словам технического директора Fire Point Ирины Терех, процесс откладывается из-за сложности проведения испытаний на территории Украины ввиду частых воздушных тревог и разброса цехов по разным регионам.

Сейчас Fire Point получает десятую часть всех расходов Украины на оборонные закупки, но компания в основном занята сборкой беспилотников из дешевых материалов. Как отмечает The Economist, ракета «Фламинго», чья боеголовка якобы вдвое мощнее, чем американский Tomahawk, кажется «слишком хорошей, чтобы быть правдой».

«Украинцы, конечно, могут пытаться что-то изобретать и производить. Но для этого нужны соответствующие ресурсы — конструкторские мозги, специалисты, рабочие, сырье, производственные мощности, инженерные возможности. А всего этого у Украины просто нет», — отметил Ищенко.

По словам эксперта, сейчас военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины не способен выпускать даже легкую технику, не то, что высокотехнологичные ракеты.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал украинскую ракету «Фламинго» пустышкой. По его словам, сообщения о технических проблемах этой ракеты выделяются на фоне успешного испытания российской ракеты «Буревестник».

В конце октября Зеленский заявил, что украинская ракета «Фламинго» была применена в бою. По его словам, руководство делает все, чтобы в этом году «попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали».