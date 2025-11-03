Власти России раскрыли подробности об отмене виз для туристов из КНР

Мишустин: Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл подробности об отмене виз для туристов из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент власти страны прорабатывают аналогичные принятым в КНР решения для въезда. Такое заявление сделал российский политик на 30-й встрече глав двух правительств в Ханчжоу.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал отменить визы для граждан Китая. Также стало известно, что до официального мероприятия Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая в неформальной обстановке.