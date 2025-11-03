Бывший СССР
Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел «европейского плана» по завершению конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию», — уточнил политик.

Он добавил, что на уровне советников сейчас есть консультации, однако никакого готового плана «на столе» пока нет. В случае наработки плана с Европой Киев будет проговаривать его с США, поскольку у американцев есть свое видение, указал Зеленский.

Ранее, 31 октября, глава офиса президента республики Андрей Ермак сообщил, что Украина и ее союзники создают единый план мирного урегулирования конфликта с Россией.

