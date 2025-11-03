Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не видел европейского плана по урегулированию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел «европейского плана» по завершению конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию», — уточнил политик.

Он добавил, что на уровне советников сейчас есть консультации, однако никакого готового плана «на столе» пока нет. В случае наработки плана с Европой Киев будет проговаривать его с США, поскольку у американцев есть свое видение, указал Зеленский.

Ранее, 31 октября, глава офиса президента республики Андрей Ермак сообщил, что Украина и ее союзники создают единый план мирного урегулирования конфликта с Россией.