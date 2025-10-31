Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:30, 31 октября 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского раскрыл детали мирного плана Киева

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина и ее союзники создают единый мирный план
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Украина и ее союзники создают единый план мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«В медиа сейчас много сообщений относительно альтернативных планов, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой», — подчеркнул он. При этом политик отметил, что дискуссии по мирному плану ведутся.

Он также сказал, что Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США считают, что любые переговоры должны начаться с прекращения огня по текущей линии фронта.

В августе, во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что мирная договоренность по Украине может быть согласована и реализована без прекращения огня. Он отметил, что хотел бы остановки боевых действий, однако признал, что это может быть невыгодно со стратегической точки зрения.

Ранее глава Белого дома в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости