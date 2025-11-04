Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 4 ноября 2025Россия

Армия России сорвала попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия России сорвала попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Попытку прорыва к Осколу противник предпринял с целью обеспечить вывод украинских формирований с левого берега, отметили в военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны рассказало о ходе боев в Красноармейске (Покровске) Донецкой народной республики. Там сообщли, что за последние сутки в ходе городских боев было занято 35 зданий.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. Так, 4 ноября глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в населенном пункте Свердловске. Ранения получил один человек, его госпитализировали.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

    Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

    На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

    Британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих

    В США проведут тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Актера Петрашевича заподозрили в пьяной езде

    В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

    В Госдуме рассказали о проблемах с финансированием российского спорта

    Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости