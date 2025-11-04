Минобороны: ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Армия России сорвала попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Попытку прорыва к Осколу противник предпринял с целью обеспечить вывод украинских формирований с левого берега, отметили в военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны рассказало о ходе боев в Красноармейске (Покровске) Донецкой народной республики. Там сообщли, что за последние сутки в ходе городских боев было занято 35 зданий.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. Так, 4 ноября глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в населенном пункте Свердловске. Ранения получил один человек, его госпитализировали.