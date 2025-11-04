Бывший СССР
12:00, 4 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по многоквартирному дому в ЛНР

Пасечник: ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске ЛНР, есть пострадавшие
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Леонид Пасечник»

ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганской народной республике. Об этом сообщил в Telegram глава региона Леонид Пасечник.

Атакован был многоквартирный дом в городе Свердловске, уточнил глава ДНР. По нему ударил беспилотник.

В результате атаки пострадал мирный житель. Мужчину доставили в медицинское учреждение, ему оказывают помощь, добавил Пасечник. Жителей дома эвакуировали.

На приложенных к сообщених фотографиях видно предположительное место прилета дрона. Киричная кладка в этом месте разрушена, кровля здания сильно пострадала.

В ночь на 4 ноября 40 украинских дронов сбили над Воронежской областью. Пострадавших нет, однако повреждения получили несколько квартир, а также гаражи с загнанными в них автомобилями.

