Российская защитница семейных ценностей призналась в торговле детьми

ТАСС: Психолог Рудницкая после ареста признала вину в деле о торговле детьми

Председатель и клинический психолог российской Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая после ареста полностью признала вину по делу о торговле детьми, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Следователи отмечают, что после совершенного преступления прошло более пяти лет, и с тех пор она не совершала противоправных действий, что может свидетельствовать о сделанных выводах.

Вместе с тем Рудницкая считает, что следствие излишне настаивало в суде на отправке ее в СИЗО, потому что у принявшего соответствующее решение судьи не было для этого повода.

Рудницкая проживает в подмосковной Рузе. На ее иждивении находится 12 детей в возрасте от трех до 17 лет. Уголовное дело, в рамках которого проходит следствие, возбудили в конце августа 2025 года.

Женщина проходила по делу в качестве свидетеля, но после очных ставок с другими свидетелями и фигурантами дела следствие подало ходатайство об аресте. Статья, которую вменяют Рудницкой и еще двум обвиняемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.