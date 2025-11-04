Путешествия
Еще три российских аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Казани, Уфы и Нижнекамска временно ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Еще в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Казани, Уфы и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил чиновник. До этого были закрыты аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы и Самары.

Позднее ограничения были сняты в Волгограде, Казани, Нижнекамске, Самаре. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявшие рейсы в Казань, уточнил Кореняко.

2 ноября аэропорты Сочи, Краснодара и Пензы временно ограничили полеты. В ночь на 3 ноября была закрыта воздушная гавань Саратова.

