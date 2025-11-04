Еврокомиссию обвинили в диктатуре из-за планов судиться с тремя странами

Филиппо назвал диктатурой планы ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал планы Европейской комиссии (ЕК) судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за экспортных ограничений в отношении Украины. Об этом он написал в социальной сети X, передает РИА Новости.

Спикер назвал диктатурой действия Еврокомиссии в отношении указанных стран Европейского союза (ЕС).

«Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции, хотя новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной приведет к наводнению континента украинскими сельскохозяйственными продуктами!» — подчеркнул автор поста.

Он добавил, что это приведет к увеличению импортных квот без таможенных пошлин.

Ранее ЕК заявила о возможности подачи судебного иска против Венгрии, Словакии и Польши из-за запрета на импорт зерна с Украины. Сообщалось, что ограничения на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции нарушают правила единого рынка Евросоюза.