14:33, 4 ноября 2025Экономика

Россиянам пошли навстречу в вопросе оплаты ЖКХ

Депутат ГД Колунов объяснил перенос срока оплаты услуг ЖКХ заботой о россиянах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вступающий в силу с марта 2026 года перенос крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) с 10 числа на 15 число каждого месяца объясняется заботой о россиянах. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член «Единой России» Сергей Колунов, передает ТАСС.

Он указал, что многие россияне получают зарплату не 1, 5 или 10 числа месяца, а 12-го или даже 15-го. Соответственно, у них не всегда имеются средства на платежи по коммуналке, в связи с чем депутаты и решили пойти навстречу собственникам жилья и перенести сроки.

По словам Колунова, такое решение позволит избежать просрочек и начисления пени, которые увеличивают задолженность россиян.

Ранее тот же депутат предупредил, что жильцов многоквартирных домов, оставляющих в тамбуре, коридоре или подъезде жилого дома детские коляски, велосипеды и прочие личные вещи, даже обувь, ожидают штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Такое решение он также объяснил заботой о гражданах, поскольку в случае чрезвычайных ситуаций загроможденные проходы мешают людях эвакуироваться. Депутат посоветовал жильцам домов жаловаться на соседей, которые хранят личные вещи в коридорах, чтобы специалисты могли прийти, составить протокол и оштрафовать их.

Что касается курения на общих балконах, то, по словам Колунова, оно обойдется попавшимся 500-1,5 тысяч рублей. Также жильцам запрещено курить в лифтах, на лестницах и в подъездах.

