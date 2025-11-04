Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:38, 3 ноября 2025Наука и техника

Назван неочевидный симптом рака

Mirror: Сохраняющийся три недели кашель может быть симптомом рака
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили, что кашель, который сохраняется на протяжении трех недель и больше, может быть симптомом рака. Об этом сообщает газета Mirror.

«Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью», — рассказали там, подчеркнув, что от этого заболевания ежегодно умирают более 33 тысяч британцев в год.

Газета отмечает, что чаще всего кашель — всего лишь безобидный симптом, свойственный многим заболеваниям, например, COVID-19 или ОРВИ, однако может быть и признаком смертельного заболевания.

Ранее врач рассказала, как отличить туберкулез от обычной простуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости