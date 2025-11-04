Назван неочевидный симптом рака

Mirror: Сохраняющийся три недели кашель может быть симптомом рака

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили, что кашель, который сохраняется на протяжении трех недель и больше, может быть симптомом рака. Об этом сообщает газета Mirror.

«Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью», — рассказали там, подчеркнув, что от этого заболевания ежегодно умирают более 33 тысяч британцев в год.

Газета отмечает, что чаще всего кашель — всего лишь безобидный симптом, свойственный многим заболеваниям, например, COVID-19 или ОРВИ, однако может быть и признаком смертельного заболевания.

