Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

Ростовский суд отказал крымчанке, пожелавшей забрать сына у отца из Нидерландов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд отказал жительнице Крыма в праве оставить у себя сына и потребовал передать его отцу — гражданину Латвии, проживающему в Нидерландах. Об этом со ссылкой на историю, рассказанную матерью, пишет Mash.

Она утверждает, что родила ребенка в 2018 году, но через пять лет у них с мужем испортились отношения, они развелись. Бракоразводный процесс с разделом имущества состоялся в ЕС.

В апреле этого года женщина забрала сына на каникулы и отвезла в Крым. Через некоторое время отец подал в российский суд, дело передали в Ростов-на-Дону. Мужчина заявил, что бывшая супруга незаконно удерживает сына, а та в ответ указала, что мальчик не хочет контактировать с папой.

Выслушав обе стороны, судья постановил, что ребенок должен проживать в Нидерландах. Женщина вместе с адвокатом подала апелляцию, но вторая инстанция подтвердила правоту первой.

Издание утверждает, что пыталось связаться с отцом мальчика, но тот проигнорировал запросы. Из материала остается непонятным, где и с кем до суда проживал мальчик. С одной стороны, утверждается, что живущая в Крыму мать взяла его к себе на каникулы, с другой, что ребенок не знает иностранный язык и переезд может его травмировать.

Ранее следствие сообщило, что председатель и клинический психолог российской Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая после ареста полностью признала вину по делу о торговле детьми.

