В Китае начали собирать летающие автомобили

Китайская компания XPeng запустила пробное производство летающих автомобилей

Выпускающая электрокары китайская компания XPeng Aridge объявила о начале пробного производства летающих автомобилей Land Aircraft Carrier (LAC) на заводе в Гуанчжоу. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Первое транспортное средство уже сошло с конвейера. Ежегодно производитель планирует собирать до 10 тысяч летающих машин в год, но на начальном этапе намерен ограничиться в два раза меньшим объемом.

Массовое производство и поставки моделей запланированы на 2026 год. Полная загрузка позволит выпускать по такой машине каждые 30 минут.

Автомобиль представляет собой электрофургон с летающим модулем в задней части кузова, который отделяется от основного корпуса с помощью команды со смартфона. Как объяснял вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань, смысл конструкции в том, чтобы владелец мог доехать до какого-то красивого места, припарковаться, а потом полететь.

Аппарат, который сможет заряжаться от фургона, способен поднять в воздух двух человек, а разместиться в нем могут до четырех человек. Главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин назвал его «наземным авианосцем». Максимальный запас хода на одной зарядке составляет тысячу километров.

В сентябре сообщалось, что во время репетиции авиашоу в Китае столкнулись в воздухе два летающих модуля электромобиля Xpeng. Один из них смог благополучно приземлиться, а другой загорелся.