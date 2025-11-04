Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:49, 4 ноября 2025Экономика

В Китае начали собирать летающие автомобили

Китайская компания XPeng запустила пробное производство летающих автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: @ARIDGE_Official / Х

Выпускающая электрокары китайская компания XPeng Aridge объявила о начале пробного производства летающих автомобилей Land Aircraft Carrier (LAC) на заводе в Гуанчжоу. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Первое транспортное средство уже сошло с конвейера. Ежегодно производитель планирует собирать до 10 тысяч летающих машин в год, но на начальном этапе намерен ограничиться в два раза меньшим объемом.

Массовое производство и поставки моделей запланированы на 2026 год. Полная загрузка позволит выпускать по такой машине каждые 30 минут.

Автомобиль представляет собой электрофургон с летающим модулем в задней части кузова, который отделяется от основного корпуса с помощью команды со смартфона. Как объяснял вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань, смысл конструкции в том, чтобы владелец мог доехать до какого-то красивого места, припарковаться, а потом полететь.

Аппарат, который сможет заряжаться от фургона, способен поднять в воздух двух человек, а разместиться в нем могут до четырех человек. Главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин назвал его «наземным авианосцем». Максимальный запас хода на одной зарядке составляет тысячу километров.

В сентябре сообщалось, что во время репетиции авиашоу в Китае столкнулись в воздухе два летающих модуля электромобиля Xpeng. Один из них смог благополучно приземлиться, а другой загорелся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

    На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

    Володин поздравил россиян с Днем народного единства и высказался о врагах России

    Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе в конце года

    Ученые спрогнозировали высокую активность вспышек на Солнце

    На НТВ выходит новое музыкальное шоу «Браво! Бис!». Чем оно удивит зрителей?

    Реклама

    В Китае начали собирать летающие автомобили

    Российская защитница семейных ценностей призналась в торговле детьми

    Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

    В России отметят День языков в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости