Польша выплатит за Украину 26 миллионов евро процентов по кредитам

Польша в 2025 году выплатит за Украину 26 миллионов евро процентов по кредитам, об этом сообщил депутат сейма Гжегож Плачек в соцсети Х.

Он направил депутатский запрос в министерство финансов и получил ответ, в котором говорится, что Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой помочь в выплате процентов по долговым обязательствам.

Польша выплатит свою часть обязательств в размере 25,9 миллиона евро, выплаты производятся Варшавой ежеквартально и будут осуществляться до 2027 года.

«Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? Кто-то сошел с ума в этой стране? Это явно антипольская риторика!» — возмутился Плачек.

Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Украина намеренно создает большую и мощную диаспору в Польше, чтобы стать ее хозяевами.

