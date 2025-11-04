Постпред США при НАТО заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер: Конфликт на Украине необходимо завершить

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

Перед этим Уитакер провел встречу с Владимиром Зеленским. «Я заявил, что эта бессмысленная война должна прекратиться», — написал он под совместной фотографией с Зеленским.

Уитакер также заявил, что единственным «жизнеспособным» выходом из сложившейся ситуации является мир, достигнутый при помощи президента США Дональда Трампа.

Ранее политолог Малек Дудаков объяснил отказ Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk. По его словам, это связано с ограниченным числом пусковых установок наземного базирования.

