10:47, 4 ноября 2025Наука и техника

Путин оценил влияние «Рособоронэкспорта» на рынке оружия

Путин: «Рособоронэкспорт» — один из ключевых участников мирового рынка оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений. Влияние спецэкспортера оценил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу компании, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"(...) Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран», — говорится в соответствующей телеграмме.

Президент подчеркнул, что активная работа «Рособоронэкспорта» повышает устойчивость и стабильность оборонно-промышленного комплекса России. Также она подтверждает авторитет страны как надежного поставщика военной продукции. Это позволяет выстраивать стратегическое партнерство и союзничество между государствами.

В сентябре заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко рассказал, что «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставил 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций за рубеж.

