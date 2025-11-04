Путин оценил влияние «Рособоронэкспорта» на рынке оружия

Путин: «Рособоронэкспорт» — один из ключевых участников мирового рынка оружия

Компания «Рособоронэкспорт» остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений. Влияние спецэкспортера оценил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу компании, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"(...) Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран», — говорится в соответствующей телеграмме.

Президент подчеркнул, что активная работа «Рособоронэкспорта» повышает устойчивость и стабильность оборонно-промышленного комплекса России. Также она подтверждает авторитет страны как надежного поставщика военной продукции. Это позволяет выстраивать стратегическое партнерство и союзничество между государствами.

В сентябре заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко рассказал, что «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставил 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций за рубеж.