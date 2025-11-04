Россия
00:33, 4 ноября 2025Россия

Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что он сделает это вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

День народного единства, утвержденный в 2005 году, был учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов.

Ранее Путин заявил, что большинство стран разделяют идеи и подход Русского мира, добавив, что его главная притягательность состоит в открытости и уважении ко всем существующим обычаям и культурам.

    Все новости