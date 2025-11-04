Раскрыт размер зарплаты футболиста сборной Бразилии в «Зените»

Агент Гурцкая: Жерсон в «Зените» получает 6 миллионов евро в год

Полузащитник сборной Бразилии Жерсон получает в петербургском «Зените» 6 миллионов евро в год. Заработок футболиста раскрыл агент Тимур Гурцкая на канале «Это футбол, брат» в YouTube.

Один из ведущих шоу удивился такой цифре, назвав ее ужасной. «А сколько должен получать игрок сборной Бразилии?» — поинтересовался Гурцкая.

14 сентября BolaVip заявило о том, что 28-летний Жерсон недоволен своим положением в «Зените». Уточнялось, что игрок боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира-2026, поэтому ищет варианты для смены клуба.

14 июля «Зенит» купил Жерсона у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.