Перешедший в «Зенит» бразилец захотел покинуть Россию

Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон сожалеет о решении и хочет покинуть Россию

Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон сожалеет о решении, футболист захотел покинуть Россию. Об этом сообщает BolaVip.

Издание отмечает, что 28-летний Жерсон недоволен своим положением в «Зените». Игрок боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира-2026, поэтому ищет варианты для смены клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Жерсон принял участие в шести матчах. Бразилец не отметился в них результативными действиями.

14 июля «Зенит» купил Жерсона у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. По информации СМИ, полузащитник будет получать в российской команде 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.