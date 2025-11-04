Спорт
Спорт
Роналду раскрыл подробности предложения руки и сердца Родригес

Фото: Jon Nazca / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана раскрыл подробности предложения руки и сердца Джорджине Родригес.

Футболист рассказал, что сделал этот шаг спонтанно — решение пришло к нему ночью, в присутствии детей и друзей. По словам Роналду, именно дочери подтолкнули его к этому. Спортсмен признался, что не стал вставать на одно колено, поскольку все произошло неожиданно, но подготовил речь, сделав момент трогательным и искренним.

Роналду признался, что не считает себя романтичным, но старается проявлять чувства по-своему. Также португалец отметил, что Джорджина после признания больше всего интересовалась его искренностью, а не ценностью кольца.

О скорой свадьбе Роналду и Родригес стало известно 11 августа. Невеста в соцсетях опубликовала фото с кольцом на пальце.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

