Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
2:0
Завершен
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
0:1
Завершен
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
0:2
2-й тайм
live
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
21:09, 11 августа 2025Спорт

Роналду женится

Футболист Криштиану Роналду и модель Родригес женятся
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @georginagio

Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала новое фото.

На снимке Родригес позирует с кольцом на безымянном пальце. «Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях», — подписала пост она. Таким образом, стало известно, что Роналду женится.

27 апреля 2023 года Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. 38-летнему футболисту не нравилось, что девушка проводит день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая. Позднее Родригес опровергла эту информацию.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    В российском посольстве заявили о попытке Лондона сорвать мирное урегулирование на Украине

    Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов на Украине

    В российском регионе приостановили работу мобильного интернета

    Трамп напомнил о победах России

    Трамп допустил возможную встречу Путина и Зеленского

    Украинский художник погиб в зоне СВО

    Кража Лабубу на полмиллиона рублей попала на видео

    Роналду женится

    Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости