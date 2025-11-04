Бывший СССР
Украинская разведка заявила об «успешной» десантной операции в Красноармейске

«Страна»: ГУР считает, что операция в Красноармейске была «успешной»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины назвало «успешной» десантную операцию в окруженном Россией Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее Министерство обороны России сообщило, что в районе Красноармейска высадилось 11 человек. Все они были уничтожены. Украинские OSINT-аналитики также подтвердили уничтожение спецназа ГУР у Красноармейска.

Позже стало известно, что окруженные в Красноармейске бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен.

