В Германии заявили о взятии ВС России 85 процентов Красноармейска

Репке: ВС России взяли под контроль 85 процентов Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 85 процентов Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Российские войска взяли около 85 процентов Покровска, и никаких признаков того, что украинское "контрнаступление" на севере города что-то изменило на местах, нет», — написал Репке.

Ранее стало известно, что армия России отразила десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В свою очередь украинские военные сравнили ситуацию в Красноармейске с Суджей. По их словам, в обоих населенных пунктах для выхода у ВСУ оставался лишь узкий коридор.

