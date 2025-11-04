В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«В частности, правительству поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока», — говорится в заявлении Кремля.

Президент также поручил создать к 2030 году в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков. Вместе с тем российский лидер поручил расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Ранее прогноз о расширении программы дальневосточной ипотеки делал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он сообщал, что это может произойти в ближайшие месяцы.