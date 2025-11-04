Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 4 ноября 2025Экономика

В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«В частности, правительству поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока», — говорится в заявлении Кремля.

Президент также поручил создать к 2030 году в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков. Вместе с тем российский лидер поручил расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Ранее прогноз о расширении программы дальневосточной ипотеки делал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он сообщал, что это может произойти в ближайшие месяцы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

    Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

    На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

    Британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих

    В США проведут тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Актера Петрашевича заподозрили в пьяной езде

    В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

    В Госдуме рассказали о проблемах с финансированием российского спорта

    Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости