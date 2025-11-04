В Раде появился новый депутат от партии Зеленского на фоне запрета на выборы

В Раде принял присягу новый депутат от партии Зеленского Слинько

В Верховной Раде на фоне запрета на проведение в стране парламентских выборов принял присягу новый депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Слинько. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Раде появился новый депутат — присягу принял бывший журналист Дмитрий Слинько», — говорится в публикации.

Отмечается, что Слинько занял место Анны Колесник, которая досрочно сложила полномочия на фоне дела о коррупции.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.