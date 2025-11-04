Бывший СССР
В России объяснили причину лжи Зеленского о ситуации в Красноармейске

Офицер Иванников: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил причину лжи президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск).

По его словам, в этом городе и в Димитрове (Мирнограде) остались склады с оружием НАТО на полмиллиарда долларов, которые не успел вывезти главком ВСУ Александр Сырский. Украинский лидер не представляет, как объяснить западным союзникам такие финансовые потери.

«И поэтому предпочитает лгать о ситуации на покровском направлении как своим хозяевам, так и боевикам ВСУ», — заявил Иванников.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске.

