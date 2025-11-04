Россия
В России отреагировали на видео с убитой дроном ВСУ крестящейся женщиной

Журова: Мир должен отреагировать на видео с убийством крестившейся женщины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Мировое сообщество должно отреагировать и осудить действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, которые намеренно убили дроном беззащитную мирную жительницу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Понятно, когда дроны бьют по военным целям, но когда вот так явно по мирным людям... Мировое сообщество должно как-то отреагировать на такое. Это похоже на охоту, как будто они там тренируются на мирных. И это ужасно», — сказала Журова.

Депутат добавила, что этот случай войдет в число военных преступлений Украины.

Ранее в сети распространились кадры, на которых дрон ВСУ разорвал крестившуюся на коленях женщину. Запись опубликовал военкор Александр Симонов.

До этого стало известно, что ВСУ направили беспилотники для добивания выживших после удара по населенному пункту Алешки. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что этот акт показал настоящее лицо украинской власти.

