В США задумали полностью закрыть воздушное пространство

Министр Даффи: Шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что американские власти могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNBC.

Даффи уточнил, что шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США. Поэтому в случае необходимости Вашингтон задумал полностью закрыть воздушное пространство.

«Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», — сказал министр.

Ранее Даффи заявил, что на фоне шатдауна в США возникла нехватка авиадиспетчеров. По его словам, американским диспетчерам на протяжении нескольких недель не платят зарплаты, и они стали искать альтернативные способы заработка.