Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:35, 4 ноября 2025Экономика

В США задумали полностью закрыть воздушное пространство

Министр Даффи: Шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Шон Даффи

Шон Даффи. Фото: Reuters

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что американские власти могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNBC.

Даффи уточнил, что шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США. Поэтому в случае необходимости Вашингтон задумал полностью закрыть воздушное пространство.

«Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», — сказал министр.

Ранее Даффи заявил, что на фоне шатдауна в США возникла нехватка авиадиспетчеров. По его словам, американским диспетчерам на протяжении нескольких недель не платят зарплаты, и они стали искать альтернативные способы заработка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расписавший здания в Судже матерными граффити рэпер снова приехал в Курск. Концерт Акима Апачева перед бойцами возмутил Хинштейна

    В российском городе прогремел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

    Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона

    Польша выплатит за Украину 26 миллионов евро процентов по кредитам

    В США захотели получить помощь в урегулировании на Украине

    Зеленского в Иране зачислили в «жертвы США»

    В Москве завершили дело известного блогера о спонсировании запрещенной организации

    В США задумали полностью закрыть воздушное пространство

    Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

    В российском городе массово отключилось электричество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости