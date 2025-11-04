Мир
Вучич отказался оправдываться перед ЕС за отношения с Россией

Вучич заявил, что не собирается оправдываться перед ЕС за отношения с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать на обвинения ряда стран Европейского союза (ЕС) из-за отношений Белграда с Россией, заявив, что не собирается оправдываться. Его слова передает агентство Tanjug.

«Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно», — сказал он.

По его словам, он знает о сомнениях некоторых стран ЕС из-за отношений Сербии с РФ и Китаем, но не собирается менять свой подход. Вучич добавил, что Белград не вмешивался и не будет вмешиваться в украинский конфликт. «Я маленький игрок из небольшой страны. Не позволяю себе лезть в большие дела. Этим могут заниматься великие державы», — заключил сербский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставках сербских боеприпасов солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «РФ не хотелось бы видеть, чтобы сербские боеприпасы применялись против ее солдат», — сказал он.

